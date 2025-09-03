La familia de Nego pagará una recompensa de 200.000 pesos para recuperarlo

La familia de Nego busca desesperadamente a su mascota, desaparecida el pasado 30 de agosto en el barrio Cabildo. Ofrecen una recompensa de $200.000 a quien lo devuelva o aporte datos certeros.

Hoy 18:32

La última vez que vieron a Nego fue el sábado 30 de agosto en inmediaciones del barrio Cabildo. Desde entonces, su familia lo busca intensamente y no descarta que haya sido robado o que se haya perdido en la zona.

Con el objetivo de recuperarlo, los dueños anunciaron una recompensa de 200.000 pesos para la persona que logre devolver al animal o brinde información confiable que permita hallarlo.

Quienes tengan datos sobre Nego pueden comunicarse al número 3856-885640. La familia pide la colaboración de la comunidad para que la mascota pueda regresar a su hogar.