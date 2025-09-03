Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 SEP 2025
La Agrupación Mujeres celebra cinco años de solidaridad y compromiso solidario

Con campañas solidarias, acompañamiento social y actividades recreativas, la organización se consolidó para ayudar a familias, mujeres y niños.

Hoy 18:45

La Agrupación Mujeres, encabezada por Ingrid Felice, celebra con orgullo y emoción su quinto aniversario de labor solidaria. Nacida de la iniciativa de un grupo de mujeres comprometidas con su comunidad, la organización se ha consolidado como un espacio de contención y ayuda para quienes más lo necesitan en Santiago del Estero.

Desde sus inicios, el grupo llevó adelante campañas de donación, entregas de alimentos, apoyo a comedores y merenderos, acompañamiento espiritual y actividades recreativas destinadas especialmente a familias y niños.

Uno de los momentos más emotivos en estos años fue la celebración del Día del Niño, organizada en la Escuela Bíblica, donde los pequeños disfrutaron de juegos, regalos, música y una merienda especial, en un encuentro que transmitió alegría y esperanza.

La agrupación destacó el trabajo conjunto de sus integrantes y la solidaridad de los vecinos que colaboran con donaciones y tiempo. También expresaron su agradecimiento al gobernador Gerardo Zamora, por el apoyo brindado a las distintas iniciativas sociales que impulsan.

A cinco años de su creación, la Agrupación Mujeres reafirma su compromiso con la solidaridad, la fe y el trabajo en equipo, convencidas de que el amor al prójimo y la unión pueden transformar realidades y cambiar vidas.

