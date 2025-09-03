Un ladrón lo atacó cuando estaba con la novia, le quitó el cuchillo y lo mató

El adolescente salía de la escuela cuando el delincuente amenazó a la menor y les exigió los teléfonos. La Justicia investiga un caso de legítima defensa.

Un alumno de 18 años que salía de la escuela mató a puñaladas a un ladrón que lo había amenazado a él y a su novia con una cuchilla de carnicero. Ocurrió en la Plaza del Ombú, situada en la localidad bonaerense de Morón.

El chico paseaba junto a su pareja -menor de edad- cuando ambos fueron interceptados por un delincuente que se acercó en bicicleta y, bajo amenaza, les exigió a ambos que les entregaran sus teléfonos.

“Dame el teléfono o la pincho”

“Dame el teléfono o la pincho”, fue la frase con la que el asaltante, de 23 años, intimidó a la pareja. El joven, al ver en peligro a su novia, decidió defenderse y se trenzó en un forcejeo con el ladrón.

Durante la pelea, el delincuente alcanzó a herir al chico con la cuchilla, provocándole cortes en la mano y el antebrazo. Sin embargo, la víctima del asalto logró arrebatarle el arma y le dio dos puñaladas: una en la ingle y la otra en el pecho.

Mientras empezaba a desangrarse, el asaltante retrocedió unos metros y se desplomó en la vereda. La pareja, en estado de shock, corrió varias cuadras hasta encontrarse con un operativo policial y relató lo sucedido. Además, entregaron la cuchilla utilizada en el enfrentamiento.

Según informó Primer Plano Online, los agentes de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón fueron inmediatamente hasta la plaza y encontraron tirado en el césped al ladrón, que todavía tenía signos vitales.

El patrullero trasladó al sujeto hasta el hospital René Favaloro, en La Matanza, a donde llegó sin vida.

La investigación apunta a una legítima defensa

Por el momento, la Justicia no tomó ninguna medida restrictiva contra el joven, más allá de identificarlo y notificarlo de la causa. Según la hipótesis inicial de los investigadores, actuó en legítima defensa para protegerse a sí mismo y a su novia.

La cuchilla de carnicero quedó secuestrada como prueba en el expediente instruido por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Fernando Capello, que dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad y la búsqueda de testigos para reconstruir los hechos.

La causa fue caratulada como “robo agravado y homicidio en legítima defensa”. El fallecido fue identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales. Tenía domicilio en Morón.

Horas después, familiares del ladrón muerto se presentaron en la comisaría y hubo momentos de tensión con los policías presentes.