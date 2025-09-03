Incidentes entre manifestantes afuera del club donde hablará el Presidente

El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrollará en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

Hoy 19:24

Las imágenes muestran a un joven que, a juzgar por las voces y el contexto, parece ser un militante libertario que es abordado con gritos y agresiones verbales por otras personas. El joven no reacciona, aunque permanece parado con mirada desafiante frente a quienes los increpan.

“¿Sos libertario? ¿Te gusta pegarle a los abuelos y a los discapacitados?”, espeta el hombre que, al parecer, desató la pelea. El joven le realiza gestos con la mano, reproduciendo una burla, que caldea aún más los ánimos. Minutos después, la situación escaló hasta el intercambio de agresiones físicas.

La pelea fue protagonizada por sólo algunos hombres y no desbordó la situación. No obstante, reproduce el clima que rodeó al acto durante sus horas previas, con la hostilidad entre libertarios, peronistas y vecinos del lugar, animada por los intercambios de los dirigentes de ambas fuerzas políticas.