Cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno: se espera la palabra de Javier Milei

En vivo. Antes, hubo un enfrentamiento entre militantes libertarios y kirchneristas. Una persona fue detenida. También arrojaron huevos a efectivos de Gendarmería.

Hoy 20:14
Javier Milei y su hermana Karina

El presidente Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre.

El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrollará en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

A lo largo de la jornada, Fernández insistió en el pedido para los vecinos de Moreno que estén en contra de las políticas del Gobierno Nacional que no se acerquen al acto. “Hoy no es el día”, insistió la intendenta.

