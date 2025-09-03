Milei cerró la campaña con un fuerte respaldo a Karina y llamó a votar el domingo: “Puede ganar cualquiera”

El Presidente acusó a la oposición de armar “operetas inmundas”, dijo que el kirchnerismo “se cargó al fiscal Nisman” y le agradeció a la militancia. En la previa, hubo un enfrentamiento entre militantes K y libertarios. Hay un herido y un detenido.

Hoy 20:39

El cierre de campaña de La Libertad Avanza estuvo cargado de críticas al kirchnerismo, para polarizar la elección de este domingo en la provincia de Buenos Aires. El presidente Javier Milei fue el último orador y cargó contra el gobernador Axel Kicillof. "Es un inútil esférico, lo miren por donde lo miren", remarcó.

"La apuesta del kirchnerismo es engañar al electorado, quieren que la elección pase desapercibida", afirmó. "Por cada uno de nosotros que se quede en casa, van a ir cinco de ellos", enfatizó.

El Presidente Javier Milei apuntó contra la gestión de Axel Kicillof en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno. "El Estado presente es una estafa en favor de los políticos chorros", afirmó.

"El kirchnerismo es especialista en generar ciudadanos de segunda", expresó.

"La única propuesta que tiene el kirchnerismo es romper el modelo de Milei", indicó el Presidente en el acto de cierre de campaña de la Libertad Avanza en Moreno. "Hay que liberar a la porvincia de esta secta kirchnerista", aseguró.

"Ellos no creen en la gente ni en la democracia, porque se dieron cuenta que la gente ya no cree en ellos", indicó. Y remarcó: "Están dispuestos a hacer fraude en lo que sea, por eso tenemos que estar dispuestos a luchar a capa y espada".

"Van a estar en cada escuela intentando hacer trampas, con el robo de boletas y el juego sucio", manifestó Milei.