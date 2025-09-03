Ingresar
Fede Bal confirmó su romance con Evelyn Botto y habló de cómo comenzó la relación

El actor e hijo de Carmen Barbieri blanqueó su noviazgo con la conductora de Tapados de laburo. Contó cómo se conocieron y qué lo atrajo de ella.

Los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto comenzaron el fin de semana, cuando fueron vistos juntos disfrutando de la obra Rocky. Después de que la conductora de Tapados de laburo se refiriera al tema, el actor decidió confirmar la relación y dar detalles de cómo nació el vínculo.

Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio o compromiso, porque la televisión te encasilla rápido”, aclaró Bal en una entrevista, intentando desdramatizar la situación.

El hijo de Carmen Barbieri contó que conoce a Evelyn desde hace unos tres años, cuando solía visitar el programa Perros de la Calle por su amistad con Andy Kusnetzoff. Esa cercanía derivó en un vínculo que, con el tiempo, fue creciendo.

Siempre me pareció una mujer súper inteligente, y eso me atrae mucho. Un día me llamó para hacer un videoclip porque ella canta también. Es una artista muy completa, es actriz, y es muy talentosa. Eso me conmueve cuando veo a una mujer talentosa”, expresó el actor en el programa Escucho Ofertas.

Cabe recordar que Sofía Aldrey, expareja de Fede Bal, ya había señalado en su momento que Evelyn se mostraba interesada en él aun cuando ellos estaban en pareja, un dato que ahora parece confirmar el inicio de este romance.

Con esta declaración, Bal dejó en claro que su historia con Botto recién comienza, aunque evita encasillarla bajo rótulos tradicionales.

