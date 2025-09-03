Obra en Avda. Colón: realizarán desvíos en Pedro León Gallo y Congreso

La línea de colectivos 118 que circula de oeste a este, modificará su recorrido e ingresará por Sebastián Ábalos hasta Congreso para retomar su recorrido habitual.

Hoy 20:02

En virtud del avance de la obra de repavimentación de la segunda etapa de la Avenida Colón, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital informó que a partir de este jueves se interrumpirá el paso de vehículos entre las calles Pedro León Gallo y Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Instalaron semáforos en Belgrano y Circunvalación

Por lo que, la línea de colectivos 118 que circula de oeste a este, modificará su recorrido e ingresará por Sebastián Ábalos hasta Congreso para retomar su recorrido habitual.

Por otro lado, comunicó que se habilitará Colón al tránsito en el tramo entre Güemes y Alvarado ya que se finalizó el trabajo de la repavimentación de la calzada.



