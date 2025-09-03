Obra en Avda. Colón: realizarán desvíos en Pedro León Gallo y Congreso

La línea de colectivos 118 que circula de oeste a este, modificará su recorrido e ingresará por Sebastián Ábalos hasta Congreso para retomar su recorrido habitual.
En virtud del avance de la obra de repavimentación de la segunda etapa de la Avenida Colón, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital informó que a partir de este jueves se interrumpirá el paso de vehículos entre las calles Pedro León Gallo y Congreso.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Te recomendamos: Instalaron semáforos en Belgrano y Circunvalación
Por lo que, la línea de colectivos 118 que circula de oeste a este, modificará su recorrido e ingresará por Sebastián Ábalos hasta Congreso para retomar su recorrido habitual.
Por otro lado, comunicó que se habilitará Colón al tránsito en el tramo entre Güemes y Alvarado ya que se finalizó el trabajo de la repavimentación de la calzada.