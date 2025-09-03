Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 SEP 2025 | 21º
X
Locales

Obra en Avda. Colón: realizarán desvíos en Pedro León Gallo y Congreso

La línea de colectivos 118 que circula de oeste a este, modificará su recorrido e ingresará por Sebastián Ábalos hasta Congreso para retomar su recorrido habitual.

Hoy 20:02
Trabajo avenida Colón

En virtud del avance de la obra de repavimentación de la segunda etapa de la Avenida Colón, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital informó que a partir de este jueves se interrumpirá el paso de vehículos entre las calles Pedro León Gallo y Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Instalaron semáforos en Belgrano y Circunvalación

Por lo que, la línea de colectivos 118 que circula de oeste a este, modificará su recorrido e ingresará por Sebastián Ábalos hasta Congreso para retomar su recorrido habitual.

Por otro lado, comunicó que se habilitará Colón al tránsito en el tramo entre Güemes y Alvarado ya que se finalizó el trabajo de la repavimentación de la calzada.


TEMAS Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimilí: concretan allanamientos en el marco de causa por 425 kilos de cocaína hallados en Salta
  2. 2. "Se han suspendido pensiones de personas con discapacidades evidentes"
  3. 3. Un policía resultó gravemente herido con un arma blanca tras resistirse a un robo en un camino rural
  4. 4. Delincuentes armados asaltaron un autoservicio en Añatuya y uno fue detenido tras forcejear con un empleado
  5. 5. El “paso de la araña” se volvió viral en TikTok y conquistó a millones de usuarios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT