La Subsecretaría de Educación de la municipalidad convoca a una nueva cobertura de cargos docentes

Los docentes interesados se deberán presentar el día viernes 5 de septiembre próximo, a las 8 con 15 minutos de tolerancia en el Salón del primer piso, Block 1 del Complejo “Parque Norte”

Hoy 20:06

La Subsecretaría de Educación y Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital informó que a través del área de Supervisión de Jardines de Infantes convoca a un nuevo acto de opción para la cobertura de cargos docentes en sus jardines de infantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los Listados de Orden de Mérito 2025, son para: maestras de sección interinas y suplentes, con número de orden 71 y puntaje 56,73 para el Jardín de Infantes N°12 “Arco Iris”, un cargo de maestra de sección suplente, turno tarde, y para el Jardín de Infantes N°13 “Hormiguita Viajera”, un cargo de maestra de sección suplente para el turno mañana.

Te recomendamos: Obra en Avda. Colón: realizarán desvíos en Pedro León Gallo y Congreso

En tanto, a partir de la Orden 12, con puntaje 20, 01, se realiza la convocatoria para el puesto de maestra de música suplente para ambos turnos para el Jardín de Infantes N°10 “Las Ardillitas”.

Los docentes interesados se deberán presentar el día viernes 5 de septiembre próximo, a las 8 con 15 minutos de tolerancia en el Salón del primer piso, Block 1 del Complejo “Parque Norte”, en Belgrano N° 800 entre Constitución y Ameghino.

Asimismo deberán cumplir con los requisitos: aptitud médica, original y copia; no poseer cargo docente titular al momento de la opción; Declaración Jurada municipal de cargos y horarios (emitida por Supervisión de Jardines).