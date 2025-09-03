Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 SEP 2025 | 21º
X
Locales

La Subsecretaría de Educación de la municipalidad convoca a una nueva cobertura de cargos docentes

Los docentes interesados se deberán presentar el día viernes 5 de septiembre próximo, a las 8 con 15 minutos de tolerancia en el Salón del primer piso, Block 1 del Complejo “Parque Norte”

Hoy 20:06
Maestras jardineras

La Subsecretaría de Educación y Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de la Capital informó que a través del área de Supervisión de Jardines de Infantes convoca a un nuevo acto de opción para la cobertura de cargos docentes en sus jardines de infantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los Listados de Orden de Mérito 2025, son para: maestras de sección interinas y suplentes, con número de orden 71 y puntaje 56,73 para el Jardín de Infantes N°12 “Arco Iris”, un cargo de maestra de sección suplente, turno tarde, y para el Jardín de Infantes N°13 “Hormiguita Viajera”, un cargo de maestra de sección suplente para el turno mañana.

Te recomendamos: Obra en Avda. Colón: realizarán desvíos en Pedro León Gallo y Congreso

En tanto, a partir de la Orden 12, con puntaje 20, 01, se realiza la convocatoria para el puesto de maestra de música suplente para ambos turnos para el Jardín de Infantes N°10 “Las Ardillitas”.

Los docentes interesados se deberán presentar el día viernes 5 de septiembre próximo, a las 8 con 15 minutos de tolerancia en el Salón del primer piso, Block 1 del Complejo “Parque Norte”, en Belgrano N° 800 entre Constitución y Ameghino.

Asimismo deberán cumplir con los requisitos: aptitud médica, original y copia; no poseer cargo docente titular al momento de la opción; Declaración Jurada municipal de cargos y horarios (emitida por Supervisión de Jardines).

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimilí: concretan allanamientos en el marco de causa por 425 kilos de cocaína hallados en Salta
  2. 2. "Se han suspendido pensiones de personas con discapacidades evidentes"
  3. 3. Un policía resultó gravemente herido con un arma blanca tras resistirse a un robo en un camino rural
  4. 4. Delincuentes armados asaltaron un autoservicio en Añatuya y uno fue detenido tras forcejear con un empleado
  5. 5. El “paso de la araña” se volvió viral en TikTok y conquistó a millones de usuarios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT