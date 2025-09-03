Allanamientos y detenciones en Termas de Río Hondo por causa de abigeato

La medida fue dispuesta por el Juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, Dr. Darío Alejandro Alarcón.

En la mañana de este miércoles 3 de septiembre, efectivos de distintas dependencias policiales de la Departamental N°6 llevaron adelante un amplio operativo judicial en la ciudad de Termas de Río Hondo, en el marco de una investigación por abigeato.

La medida fue dispuesta por el Juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, Dr. Darío Alejandro Alarcón, en relación al legajo N° 26461/25, caratulado “Lorente Juan y otros por el supuesto delito de abigeato en perjuicio de Lázaro Barraza”, con intervención de la Fiscal Dra. Norma Matach.

El procedimiento consistió en allanamientos y registros en cuatro domicilios:

1. Barrio Villa Nueva (Remedios de Escalada entre Núñez del Prado y Chacabuco / Simón Bolívar casi Néstor Kirchner), propiedad de Alan Ariel Lescano, quien había sido detenido en la vía pública en la jornada previa.

2. Barrio Herrera El Alto (calle Uruguay casi Roca), donde fue detenido Sergio Luis Serrano

3. Barrio Adela (Córdoba y John Kennedy), domicilio de Agustín Constantino Agaliotis, donde el resultado fue negativo respecto a la detención.

4. Otro domicilio vinculado a la causa, donde se procedió al secuestro de elementos de interés relacionados con el ilícito investigado.

Como resultado del operativo, dos personas quedaron detenidas:

Alan Ariel Lescano

Sergio Luis Serrano

Ambos fueron trasladados a ciudad Capital por disposición de la fiscal interviniente, para continuar con las diligencias procesales correspondientes.

El procedimiento se enmarca en la lucha contra el delito de abigeato, que afecta a productores rurales de la región, y que continúa bajo investigación judicial.