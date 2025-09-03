Kranevitter se va a Turquía: rescindió contrato con River y firmará con Fatih Karagümrük

El tucumano, que había regresado al club a fines de 2022 durante los primeros días de Martín Demichelis como entrenador, se va tras disputar 54 partidos en su segunda etapa.

Hoy 20:55

Matías Kranevitter puso punto final a su etapa en River Plate. El volante tucumano, marginado del plantel profesional desde la vuelta del Mundial de Clubes, llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y firmará por un año con el Fatih Karagümrük de Turquía, donde buscará relanzar su carrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El “Colo” había sido titular ante Inter en el último partido del Mundial de Clubes, pero a su regreso a Buenos Aires, Marcelo Gallardo le comunicó que no sería tenido en cuenta. Desde entonces, a comienzos de julio, se entrenó por separado y no volvió a sumar minutos con la camiseta del “Millonario”.

El último de los marginados

Kranevitter era el último jugador que quedaba sin resolver su salida. Antes, Leandro González Pírez (Estudiantes), Rodrigo Aliendro y Manuel Lanzini (Vélez), Gonzalo Tapia (San Pablo), Santiago Simón (Toluca) y Matías Rojas (Portland Timbers) habían encontrado nuevos destinos.

El tucumano, que había regresado al club a fines de 2022 durante los primeros días de Martín Demichelis como entrenador, se va tras disputar 54 partidos en su segunda etapa. Sin embargo, una lesión en un amistoso ante Unión La Calera, apenas en sus primeros minutos, condicionó su rendimiento y nunca pudo recuperar su mejor nivel.

Un referente del River campeón

Aunque su último paso por Núñez dejó un sabor amargo, Kranevitter fue una pieza clave en el histórico River campeón de la Copa Libertadores 2015, donde con solo 22 años era titular indiscutido. Además, conquistó la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2014, la Suruga Bank 2014, el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014, la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023.