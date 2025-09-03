Nicolás Avellaneda se impuso ante Normal Banda en el inicio de la segunda fecha del Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El Celeste ganó el duelo por 60 a 53 correspondiente a la fecha dos del certamen.

Hoy 00:33

Nicolás Avellaneda se quedó con el duelo ante Normal Banda por 60 a 53 en el marco de la fecha 2 del Torneo Pre-Federal de Básquet “60 años de Canal 7”.

Los primeros periodos fueron para los capitalinos que se impusieron 20 a 13, en tanto que en el segundo cuarto ganaron 13 a 10, cerrando así un parcial de 33 a 23.

En tercer periodo quedó igualado 12 a 12 en tanto que los bandeños ganaron el último cuarto 18 a 15 y de esta forma se concretó el triunfo del Celeste.

En Normal Banda Luis Marchetti aportó 19 puntos en tanto que Ángel Santos sumó 10 unidades.

En Nicolás Avellaneda Martín Balteiro anotó 14 puntos mientras que Juan Cruz Arias sumó 12.

Programación completa – 2° Fecha

Zona 1

Jueves 04/09 – 22:00 hs

• Juventud vs. Tiro Federal

• Sportivo Colón vs. Quimsa

• Jorge Newbery vs. Belgrano

Zona 2