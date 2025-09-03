Aston Villa tomó una decisión clave sobre el futuro de Dibu Martínez

La confirmación llega en plena concentración de la Selección Argentina, que este jueves a las 21:30 enfrentará a Venezuela en el Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Hoy 21:16

Luego de varias jornadas agitadas en torno al futuro de Emiliano Martínez, el Aston Villa despejó todas las dudas: el arquero campeón del mundo con la Selección Argentina fue confirmado entre los convocados para disputar la próxima edición de la Europa League y seguirá siendo titular indiscutido bajo el arco del equipo inglés.

El mercado europeo tuvo en vilo al marplatense, ya que el Manchester United realizó gestiones formales para incorporarlo, pero finalmente la operación no prosperó. De hecho, en la última derrota 0-3 frente al Crystal Palace, el Dibu ni siquiera estuvo en el banco de suplentes, lo que generó especulaciones sobre su salida.

El entrenador Unai Emery dejó en claro que confía plenamente en Martínez, más allá de la molestia por su ausencia en el último partido. El técnico español considera al arquero argentino una pieza clave en el proyecto del Aston Villa, que esta temporada tendrá doble desafío: mantener el nivel en la Premier League y competir en Europa.

Además, el otro argentino del plantel, Emiliano Buendía, también fue incluido en la nómina de convocados para la Europa League y buscará recuperar protagonismo en el equipo.

