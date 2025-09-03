El jefe de gabinete, Elías Suárez, inauguró la repavimentación de la ruta El Charco – Gramilla

Fue este miércoles a la tarde en un tramo de la ruta provincial 8.

El jefe de Gabinete de la provincia, Elías Suárez dejó inaugurada este miércoles por la tarde la repavimentación de un tramo de 11,800 km de la ruta provincial N° 8 que une las localidades de El Charco y Gramilla, en el departamento Jiménez, oportunidad en la que anunció la continuidad de esta obra hasta la localidad de Ardiles (Dpto. Banda) en un trazado de 22 km.

Acompañaron el vicegobernador Carlos Silva Neder; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; el presidente del Consejo Provincial de Vialidad, José Alfano; el intendente de Las Termas de Río Hondo, Jorge Mukdise; entre otras autoridades que fueron recibidas por el comisionado municipal de Gramilla, Franco Castro.

Las actividades, que se enmarcan en los 110 años de Gramilla que cumplirá el 16 de septiembre, comenzaron con el corte de cintas en el acceso a la localidad, donde estuvo presente una gran cantidad de vecinos que manifestaron su beneplácito por esta obra que beneficia a toda la región.

Posteriormente, en el Polideportivo Municipal, se desarrolló una ceremonia donde el comisionado Castro expresó: “Estoy contento de festejar un año más del pueblo inaugurando obras, como la ruta y 500 metros de iluminación, que significan progreso y crecimiento para nuestra comunidad".

Luego, Silva Neder manifestó: "Con el jefe de Gabinete estamos representando al gobernador Zamora para ratificar el compromiso fuerte que tiene el gobierno con este departamento Jiménez y con todo los pueblos del territorio provincial".

Al hacer uso de la palabra, Elías Suárez dijo: "Gracias por permitirme participar junto a todos los vecinos en un nuevo aniversario de Gramilla. Es muy lindo compartir con ustedes la realización de este tramo de El Charco - Gramilla y anunciar la continuidad de ese trabajo, ya que próximamente comenzará el tramo de 22 km de Gramilla a Ardiles".

Destacó además que estas acciones ponen de manifiesto "el empeño y el esfuerzo del Gobierno, de poder darle a las distintas poblaciones la posibilidad de desarrollarse y por este camino va a transitar no solamente la producción, también el comercio y van a transitar todos nuestros sueños que son verdaderamente lo que nos importa y lo que hace al futuro de todos los santiagueños".

En otro orden reconoció que es importante todo el trabajo hecho, e hizo especial énfasis en las políticas educativas.

"La educación y la capacitación es fundamental para nuestro gobierno porque nos abre puertas de cara hacia el futuro y en este sentido venimos generando un proceso que está vinculado con la mejora en la infraestructura escolar, pero también en la conectividad y nuestro gobernador se comprometió a dejar conectadas todas las escuelas de las provincias y sin duda lo vamos a lograr hacia fin de año", señaló.

Al finalizar su mensaje se dirigió a los vecinos y dejó el compromiso de seguir trabajando "en la educación, en una mejor salud, pero también acompañando a los sectores productivos, las universidades, las cámaras empresariales, a los trabajadores, a los productores, vamos a poder seguir creciendo en una provincia que tiene un futuro por delante".