El Servicio de Inteligencia Provincial atrapó a dos prófugos y secuestró marihuana

El material incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras que los detenidos serán trasladados a sede policial para continuar con las actuaciones de rigor.

Hoy 22:07

En el marco de tareas de investigación y control preventivo, personal del Servicio de Inteligencia Provincial llevó adelante un importante procedimiento que culminó con la detención de individuos que se encontraban prófugos de la justicia y el secuestro de una significativa cantidad de marihuana, lista para su distribución.

Uno de los detenidos

El operativo se concretó tras un minucioso trabajo de seguimiento y recolección de información, desplegado de manera cautelosa y estratégica por los agentes de dicha dependencia, quienes mediante la investigación, prevención y tareas operativas mantienen presencia en todo el territorio provincial brindando apoyo a otras dependencias.

Gracias a esa labor sostenida, se logró detectar los movimientos de los sospechosos, permitiendo su localización y posterior aprehensión.

Droga secuestrada

Fuentes oficiales señalaron que la investigación venía siendo desarrollada desde hace varias semanas, articulando datos aportados por distintas unidades, lo que permitió no solo neutralizar la actividad delictiva vinculada al narcotráfico, sino también poner tras las rejas a sujetos que eran intensamente buscados por la justicia.

