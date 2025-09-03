División Prevención Zona Centro aprehendió a un hombre tras un ilícito en pleno centro

El procedimiento se inició cuando efectivos que realizaban recorrido preventivo fueron alertados sobre la persecución a pie de un individuo sospechoso.

En horas de la madrugada de este miércoles, personal de la División Prevención Zona Centro, logró la aprehensión de un hombre que momentos antes había ocasionado daños en un vehículo estacionado en la intersección de Av. Libertad y Av. Moreno.

El procedimiento se inició cuando efectivos que realizaban recorrido preventivo fueron alertados sobre la persecución a pie de un individuo sospechoso, la cual finalizó con su demora a pocos metros del lugar del hecho.

Posteriormente, se verificó que el automóvil afectado, un Chevrolet Onix Joy, color gris, presentaba rotura de uno de sus vidrios, por lo que se invitó al propietario a radicar la correspondiente denuncia penal.

El acusado fue trasladado a la base de la Comisaría Comunitaria N° 4, donde quedó a disposición de la Justicia.