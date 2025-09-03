Quién es el herido en la previa del acto de Javier Milei en Moreno

Cristian Mercatante recibió un golpe con una botella que le hizo un corte en la cabeza. El hecho ocurrió minutos antes de que el Presidente se suba al escenario.

Hoy 22:35

El periodista y productor Cristian Mercatante recibió un golpe en la cabeza con una botella, mientras entrevistaba a manifestantes del evento de Javier Milei en Moreno.

“Estaba haciendo una nota a los encapuchados y me voló algo”, dijo el comunicador al explicar cómo fue el ataque, en diálogo con A24. El momento del hecho ocurrió mientras el Presidente ingresaba al Club Atlético Villa Ángela.

En la previa al acto del Presidente, se produjeron incidentes en las inmediaciones del club. Hubo empujones y hasta piedrazos entre las personas que se oponen al Gobierno y las que adhieren a las ideas libertarias.

Los incidentes comenzaron cuando los militantes comenzaron a ingresar al predio. También hubo algunos presentes que le tiraron huevos a los agentes de gendarmería, que intentaban frenar la pelea.

En el lugar se desplegó un megaoperativo de seguridad: dos helicópteros sobrevolaron la zona desde la tarde y 12 autos acompañaron al jefe de Estado durante todo el trayecto hasta el lugar. Hubo presencia de camiones de Infantería y del personal de Prefectura.