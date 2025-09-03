Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras

El conductor del transporte de carga sería la única víctima. Ocurrió en cercanías de Malbrán. El tráfico se vio interrumpido.

Hoy 00:05

Un accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 21 horas de este miércoles, sobre Ruta 34 en cercanías de la localidad de Malbrán, donde el conductor de un semirremolque sufrió graves heridas.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 471, entre las localidades de Malbrán y Argentina en el departamento Aguirre

El vehículo protagonista del siniestro sería un Volvo 440 con semirremolque, el cual transportaba frutas y verduras.

Por causas a establecer, el pesado transporte se fue hacia la banquina y volcó, aprisionando al conductor en la cabina.

Personal policial, de sanidad y bomberos voluntarios trabajaron en el lugar.