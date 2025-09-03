La Banda: un hombre resultó gravemente herido en un incendio en Misky Mayu

El hombre fue asistido de inmediato por las autoridades.

Hoy 22:49

Un voraz incendio registrado en la tarde noche de este martes en el barrio Misky Mayu, de la ciudad de La Banda, dejó como saldo a un hombre con heridas de gravedad. La víctima fue identificada como Gustavo Santillán, de 53 años, quien debió ser auxiliado de inmediato por personal de emergencias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro se desató en la zona del Grupo 10, donde vecinos alertaron rápidamente a las autoridades sobre la presencia de fuego y humo en una vivienda. De inmediato, personal de rescate acudió al lugar para sofocar las llamas y asistir al damnificado.

Santillán fue trasladado de urgencia para recibir atención médica, dado el cuadro de quemaduras y complicaciones respiratorias que sufrió en el incidente. Las causas que originaron el fuego son materia de investigación.