Policiales

Añatuya: una discusión de pareja terminó con el incendio de una habitación

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Villa Abregú. Una joven roció con nafta una habitación y provocó un incendio tras una fuerte discusión con su pareja.

Hoy 00:07

Un grave episodio de violencia intrafamiliar se registró en las últimas horas del miércoles en la ciudad de Añatuya, donde una discusión entre una joven pareja derivó en el incendio de una habitación.

El hecho ocurrió en una vivienda de alquiler ubicada en calle Conquista del Desierto, en el barrio Villa Abregú. Según informaron familiares de los involucrados, la joven de apellido Quinteros mantuvo una fuerte pelea con su concubino, de apellido Coman, y en medio del conflicto tomó un bidón de nafta, con el cual roció la habitación y le prendió fuego.

Las llamas fueron controladas rápidamente gracias a la intervención de familiares y vecinos, por lo que no fue necesaria la presencia de Bomberos Voluntarios.

Al lugar acudió una ambulancia municipal, aunque ninguno de los involucrados requirió atención médica.

La Fiscalía de turno dispuso la intervención de personal de Criminalística y el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

