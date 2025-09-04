Ingresar
Con doblete de Messi, la Scaloneta dio otro show en el Monumental en su último partido oficial en Argentina

La Selección Nacional goleó 3-0 a Venezuela en el Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En la noche que marcó el último partido oficial de la "Pulga" en suelo argentino marcó por duplicado.

Hoy 23:42
Argentina Messi festejo

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se mostró dominante desde el inicio goleó 3 a 0 a Venezuela y encontró en su capitán la gran figura del encuentro. Messi, ídolo eterno, anotó dos goles y recibió una de las mayores ovaciones de su carrera. El tercer tanto lo marcó Lautaro Martínez, quien sigue consolidándose como uno de los socios más importantes del capitán.

Nota en desarrollo...

