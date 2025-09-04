La Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina

La Selección nacional recibe a Venezuela este jueves desde las 20.30 por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Viví el encuentro por la pantalla de Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 03:33

La Scaloneta, líder absoluta con 35 puntos, cerrará el año ante su gente en un Monumental que lucirá repleto. El equipo de Lionel Scaloni ya tiene el boleto al Mundial 2026 y, además, se garantizó el primer puesto de la tabla, dejando a Brasil y Ecuador diez puntos por detrás. Para los hinchas, el duelo también marcará un momento especial: Messi jugará por última vez un encuentro oficial en suelo argentino antes de los compromisos internacionales. Miralo por Canal 7 de Santiago del Estero.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Argentina viene de empatar 1-1 con Colombia en el Monumental y antes había vencido 1-0 a Chile como visitante. Scaloni planea un equipo con Messi como líder y mayoría de titulares. En el arco estará Dibu Martínez, con una defensa conformada por Molina, Cuti Romero, Otamendi y Tagliafico. En el mediocampo, Paredes y De Paul son fijos, mientras que la duda está entre Nicolás Paz o Franco Mastantuono para reemplazar al suspendido Enzo Fernández. En ataque, Messi estará acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada.

Por su parte, la Vinotinto llega golpeada tras caer 2-0 ante Uruguay, aunque previamente venció 2-0 a Bolivia como local. Batista apostará por un equipo competitivo con Rafael Romo en el arco, una defensa sólida y la dupla ofensiva conformada por Josef Martínez y Salomón Rondón. Además, varios jugadores venezolanos deberán cuidarse de no recibir amarilla, ya que están al límite pensando en el choque decisivo ante Colombia.

En cuanto al historial, la Albiceleste domina ampliamente con 23 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas en 28 partidos. En Eliminatorias, Venezuela solo pudo ganarle una vez: fue en 2011, por 1-0 en Puerto La Cruz. Lionel Messi es el máximo goleador histórico del duelo con 5 tantos y la máxima goleada registrada fue 11-0 en la Copa América 1975.

Probable formación de Argentina

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.

Probable formación de Venezuela

Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón.

DT: Fernando Batista.