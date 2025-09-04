Colombia busca asegurar su clasificación al Mundial ante una Bolivia que sigue con chances

El equipo de Néstor Lorenzo quiere cortar su mala racha y sellar el pasaje a la Copa del Mundo, mientras que La Verde se juega su última carta para seguir soñando. Se miden desde las 20:30.

Hoy 02:32

La Selección Colombia enfrenta a Bolivia este jueves desde las 20.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo quiere cortar su mala racha y sellar el pasaje a la Copa del Mundo, mientras que La Verde se juega su última carta para seguir soñando.

La Tricolor llega al duelo con la obligación de ganar para garantizar su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero atraviesa un presente complicado. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo acumula seis partidos sin victorias y viene de perder la final de la Copa América 2024 frente a Argentina, un golpe que dejó secuelas. Para revertir la situación, el DT realizó cambios importantes en la lista de convocados, con la salida de Jhon Durán por lesión y el regreso de Dayro Moreno tras nueve años de ausencia.

Por su parte, Bolivia mantiene vivas sus esperanzas de clasificación directa, aunque la ecuación es clara: necesita ganar en Barranquilla para seguir en carrera. En caso de no lograrlo, deberá apostar a meterse en la zona de Repechaje, donde pelea mano a mano con Venezuela, que le lleva un punto de ventaja. El equipo dirigido por Óscar Villegas confía en repetir la victoria conseguida en octubre pasado, cuando venció a Colombia 1-0 con gol de Miguel Terceros, quien además es el segundo máximo artillero de estas Eliminatorias con seis tantos, igualado con Lionel Messi.

La estadística, sin embargo, no favorece a los bolivianos: La Verde no convierte un gol como visitante ante Colombia desde 1996, pero la ilusión está intacta. La clave estará en aprovechar los espacios y en la inspiración de Terceros, junto con Moisés Paniagua y Henry Vaca, quienes serán determinantes para mantener vivas las chances mundialistas.

Probable formación de Colombia

Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

DT: Néstor Lorenzo.

Probable formación de Bolivia

Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Henry Vaca, Gabriel Villamil; Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua.

DT: Óscar Villegas.