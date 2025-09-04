Ingresar
En vivo: Colombia busca asegurar su clasificación al Mundial ante una Bolivia que sigue con chances

El equipo de Néstor Lorenzo quiere cortar su mala racha y sellar el pasaje a la Copa del Mundo, mientras que La Verde se juega su última carta para seguir soñando. Se miden desde las 20:30.

Hoy 20:25

La Selección Colombia enfrenta a Bolivia este jueves desde las 20.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo quiere cortar su mala racha y sellar el pasaje a la Copa del Mundo, mientras que La Verde se juega su última carta para seguir soñando.

