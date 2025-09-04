En vivo: Colombia busca asegurar su clasificación al Mundial ante una Bolivia que sigue con chances

El equipo de Néstor Lorenzo quiere cortar su mala racha y sellar el pasaje a la Copa del Mundo, mientras que La Verde se juega su última carta para seguir soñando. Se miden desde las 20:30.

Hoy 20:25

TEMAS Eliminatorias Sudamericanas