Uruguay quiere cerrar su boleto al Mundial frente a un Perú que está contra las cuerdas

La Celeste de Marcelo Bielsa recibe a Perú este jueves desde las 20.30 en el Estadio Centenario por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con un empate, Uruguay asegurará su boleto a la Copa del Mundo, mientras que La Bicolor necesita ganar para mantener viva la esperanza del repechaje.

La Selección de Uruguay llega a este duelo con 24 puntos y la posibilidad de clasificarse de manera directa al Mundial 2026 con solo sumar un punto. Sin embargo, el presente del equipo de Marcelo Bielsa genera preocupación: en sus últimos cinco partidos, apenas consiguió una victoria, un 2-0 ante Venezuela, y perdió varias piezas clave. José María Giménez, Maximiliano Araujo y Nicolás de la Cruz quedaron afuera por lesión, mientras que Ronald Araujo, Nahitan Nández y Darwin Núñez cumplirán sanción y recién podrán reaparecer frente a Chile en la última fecha.

En cambio, Perú llega con la soga al cuello. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez ocupa el penúltimo puesto con 12 puntos y solo le sirve ganar para seguir con chances. La Bicolor debe sumar seis puntos en las dos fechas restantes y esperar resultados favorables para acceder al repechaje. Para colmo, tiene bajas sensibles: Paolo Guerrero, Edison Flores y Alex Valera no estarán por lesión, mientras que Renato Tapia está suspendido. A pesar de todo, Yoshimar Yotún fue claro en la previa: "No tenemos margen de error, solo nos conviene ganar".

El último enfrentamiento entre ambos fue el 11 de octubre de 2024, en Lima, donde Perú se impuso 1-0 con gol de Miguel Araújo. Ahora, en el Centenario, la historia será distinta: la presión recae sobre los visitantes, que buscarán dar el golpe ante una Celeste que quiere celebrar la clasificación en casa.

Probable formación de Uruguay

Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez.

DT: Marcelo Bielsa.

Probable formación de Perú

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera.

DT: Óscar Ibáñez.