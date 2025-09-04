Con bajas sensibles, el Brasil de Carlo Ancelotti enfrenta a un Chile sin chances de Mundial

La Verdeamarela ya tiene la clasificación asegurada, mientras que La Roja busca despedirse con dignidad. Se miden desde las 21:30.

Hoy 02:47

La Verdeamarela recibe a Chile este jueves desde las 21.30 en el estadio Maracaná por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Carlo Ancelotti ya tiene la clasificación asegurada, mientras que La Roja busca despedirse con dignidad.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Selección de Brasil llega a este compromiso con su boleto sellado al Mundial 2026, pero no atraviesa su mejor momento futbolístico. La Verdeamarela sufrió duros golpes durante las Eliminatorias, incluida la histórica goleada 4-1 contra Argentina en el Monumental que cortó su invicto como local. Ante el bajo rendimiento, la CBF confió en Carlo Ancelotti, quien asumió en junio y todavía no perdió, pero decidió encarar esta doble fecha con una convocatoria renovada y sin figuras como Neymar, Vinicius Jr. y Rodrygo.

Por su parte, Chile llega eliminado y atraviesa un proceso de recambio profundo. La Roja marcha última en la tabla con apenas dos victorias y se quedará afuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. La crisis deportiva derivó en la renuncia de Ricardo Gareca y la llegada del interino Nicolás Córdova, quien tomó una decisión contundente: dejar afuera de la convocatoria a referentes históricos como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Charles Aránguiz para darle lugar a los más jóvenes.

En el antecedente más reciente entre ambos, jugado en octubre de 2024, Brasil se impuso 2-1 en Santiago con un equipo alternativo. Ahora, en el Maracaná, el equipo de Ancelotti intentará cerrar las Eliminatorias con una victoria que devuelva confianza, mientras que Chile buscará sumar para evitar finalizar en el último lugar.

Probable formación de Brasil

Alisson; Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson; Casemiro, Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha, João Pedro.

DT: Carlo Ancelotti.

Probable formación de Chile

Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

DT: Nicolás Córdova.