Paraguay empató con Ecuador por las Eliminatorias y se clasificó al Mundial

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro igualó 0-0 con el equipo de Sebastián Beccacece y corto una racha negativa para la Albirroja, cuya última participación fue en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Hoy 22:38

Nota en desarrollo...

El desafío para La Tri será intentar ganar por primera vez en Asunción en un duelo de Eliminatorias, algo que nunca logró en la historia. A pesar de no jugarse nada en cuanto a la clasificación, el equipo buscará cerrar su campaña con una victoria antes de recibir a Argentina en la última fecha. La noche promete ser vibrante: la Albirroja va por la fiesta y los ecuatorianos intentarán amargarla.