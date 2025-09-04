Paraguay empató con Ecuador por las Eliminatorias y se clasificó al Mundial

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro igualó 0-0 con el equipo de Sebastián Beccacece y corto una racha negativa para la Albirroja, cuya última participación fue en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.
El desafío para La Tri será intentar ganar por primera vez en Asunción en un duelo de Eliminatorias, algo que nunca logró en la historia. A pesar de no jugarse nada en cuanto a la clasificación, el equipo buscará cerrar su campaña con una victoria antes de recibir a Argentina en la última fecha. La noche promete ser vibrante: la Albirroja va por la fiesta y los ecuatorianos intentarán amargarla.