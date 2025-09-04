El Paraguay de Gustavo Alfaro busca la clasificación ante el Ecuador de Sebastián Beccacece

Se miden desde las 20.30 en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Albirroja recibe a Ecuador este jueves desde las 20.30 en Asunción por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro necesita solo un empate para asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo.

El estadio Defensores del Chaco será el escenario de una noche que puede quedar en la historia para el fútbol paraguayo. Con 24 puntos en la tabla, Paraguay está a un paso de conseguir su boleto al Mundial 2026 tras 15 años de ausencia, ya que su última participación fue en Sudáfrica 2010. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega tras caer 1-0 ante Brasil en la jornada anterior, pero mantiene la confianza gracias a su sólida localía y al respaldo de su gente.

El camino no será sencillo: la Albirroja afronta bajas sensibles por lesiones, entre ellas Isidro Pitta, Ronaldo Dejesús, Mathías Villasanti, Julio Enciso y Fabián Balbuena. Para compensar las ausencias, Alfaro sorprendió convocando por primera vez a Ronaldo Martínez, delantero de Platense, quien podría tener minutos en este duelo decisivo. Si logra la clasificación, no se descarta que el Gobierno paraguayo declare feriado nacional en reconocimiento a la hazaña.

Por su parte, Ecuador llega clasificado y con la tranquilidad de haber asegurado su pasaje en la jornada pasada. El equipo dirigido por Félix Sánchez Bas acumula una racha positiva y no pierde desde septiembre de 2024. Aunque los empates sin goles se repitieron en tres de sus últimos encuentros, incluidos los partidos frente a Perú y Uruguay, le alcanzó para cumplir el objetivo. Sin embargo, no podrá contar con Alan Franco, expulsado en el último partido.

El desafío para La Tri será intentar ganar por primera vez en Asunción en un duelo de Eliminatorias, algo que nunca logró en la historia. A pesar de no jugarse nada en cuanto a la clasificación, el equipo buscará cerrar su campaña con una victoria antes de recibir a Argentina en la última fecha. La noche promete ser vibrante: la Albirroja va por la fiesta y los ecuatorianos intentarán amargarla.