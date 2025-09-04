Paraguay vuelve al Mundial tras 16 años: Alfaro lideró la histórica clasificación

El DT argentino obtuvo el premio a su gran trabajo en la selección y la devolvió a una Copa del Mundo tras la participación en Sudáfrica 2010. La Ecuador de Beccacece ya había sacado el boleto.

04/09/2025

Paraguay logró la clasificación al Mundial 2026 tras empatar 0 a 0 con Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco, en un partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, la selección dirigida por Gustavo Alfaro cierra un ciclo de 16 años sin participar en la máxima competencia futbolística.

El empate le alcanzó al equipo guaraní, que incluso habría asegurado la clasificación con una derrota gracias al triunfo de Argentina sobre Venezuela. La selección de Sebastián Beccacece, por su parte, llegaba con la tranquilidad de haber asegurado su boleto en el encuentro anterior frente a Perú, con un 0-0 que repitió por cuarta vez consecutiva.

El partido tuvo momentos de poco ritmo, pero Paraguay dominó la zona media y generó las oportunidades más claras. En el primer tiempo, Sosa tuvo un mano a mano que Galíndez logró contener, mientras que a los 21 minutos, Sanabria remató y el arquero rival tapó, y un potente disparo de Cubas se estrelló en el travesaño. Ecuador, por su parte, fue pasivo en gran parte del encuentro y apenas inquietó a la defensa local.

Con esta victoria moral, aunque sea un empate, Paraguay vuelve a un Mundial después de más de una década, consolidando la transformación que Alfaro imprimió a su equipo: orden, mentalidad ganadora y un estilo que combina protagonismo con eficacia.

El desafío para La Tri será intentar ganar por primera vez en Asunción en un duelo de Eliminatorias, algo que nunca logró en la historia. A pesar de no jugarse nada en cuanto a la clasificación, el equipo buscará cerrar su campaña con una victoria antes de recibir a Argentina en la última fecha. La noche promete ser vibrante: la Albirroja va por la fiesta y los ecuatorianos intentarán amargarla.