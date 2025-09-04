"Man of Tomorrow", la secuela de "Superman", llegará a los cines en julio de 2027

La nueva película del Universo DC, producida y dirigida por James Gunn, ya tiene fecha confirmada: el 9 de julio de 2027.

Hoy 07:07

James Gunn anunció oficialmente que la secuela de “Superman” se estrenará el 9 de julio de 2027 en cines de todo el mundo. El proyecto, que volverá a estar a cargo del propio Gunn como productor, guionista y director, llevará por título “Man of Tomorrow”.

El cineasta acompañó la noticia con una imagen promocional en la que aparecen Superman y Lex Luthor, este último con un traje de batalla de alta tecnología. Esto anticipa el regreso de Nicholas Hoult, junto a David Corenswet y Rachel Brosnahan, en el elenco principal.

Entre el estreno de “Superman” y su secuela, DC Studios lanzará otras producciones. En junio de 2026 llegará “Supergirl: Woman of Tomorrow”, protagonizada por Milly Alcock, y en septiembre del mismo año se estrenará “Clayface”, actualmente en rodaje.

Además, la esperada “The Batman – Part II” tiene programado su estreno para el 1 de octubre de 2027, completando así la lista de producciones previstas dentro del nuevo plan de DC.

Por último, se informó que “Superman” superó los 600 millones de dólares de recaudación mundial, ubicándose entre las películas más taquilleras del año, lo que consolida el inicio del nuevo universo cinematográfico de la compañía.