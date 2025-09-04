Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 13º
X
Espectaculos

Dakota Johnson recibirá el Ojo de Oro en el Festival de Cine de Zúrich

La actriz será homenajeada por su trayectoria y presentará su nueva película Splitsville durante la noche de apertura del festival.

Hoy 07:33

El Festival de Cine de Zúrich entregará a Dakota Johnson el premio Ojo de Oro, en reconocimiento a su carrera artística. La actriz aceptará el galardón en la noche de apertura y presentará su nueva película de 2025, Splitsville.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Splitsville, Johnson interpreta a Julie, quien se ve involucrada en la historia de su amiga Ashley (Adria Arjona). Cuando Ashley le comunica a su esposo Carey (Kyle Marvin) que desea el divorcio, él busca consuelo en Julie y Paul (Michael Angelo Covino), quienes le revelan el secreto de su matrimonio feliz: una relación abierta. La película fue dirigida por Michael Angelo Covino.

El Festival de Zúrich se llevará a cabo del 25 de septiembre al 5 de octubre, y Johnson llega tras su reciente participación en The Materialists, dirigida por Celine Song. Este homenaje refuerza su posición como una de las actrices destacadas del cine internacional actual.

Dakota Johnson Dakota Johnson

TEMAS Dakota Johnson

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Añatuya: una discusión de pareja terminó con el incendio de una habitación
  3. 3. La Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  4. 4. La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini
  5. 5. Anuncian un jueves gris y fresco sobre Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT