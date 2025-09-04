Dakota Johnson recibirá el Ojo de Oro en el Festival de Cine de Zúrich

La actriz será homenajeada por su trayectoria y presentará su nueva película Splitsville durante la noche de apertura del festival.

Hoy 07:33

El Festival de Cine de Zúrich entregará a Dakota Johnson el premio Ojo de Oro, en reconocimiento a su carrera artística. La actriz aceptará el galardón en la noche de apertura y presentará su nueva película de 2025, Splitsville.

En Splitsville, Johnson interpreta a Julie, quien se ve involucrada en la historia de su amiga Ashley (Adria Arjona). Cuando Ashley le comunica a su esposo Carey (Kyle Marvin) que desea el divorcio, él busca consuelo en Julie y Paul (Michael Angelo Covino), quienes le revelan el secreto de su matrimonio feliz: una relación abierta. La película fue dirigida por Michael Angelo Covino.

El Festival de Zúrich se llevará a cabo del 25 de septiembre al 5 de octubre, y Johnson llega tras su reciente participación en The Materialists, dirigida por Celine Song. Este homenaje refuerza su posición como una de las actrices destacadas del cine internacional actual.

