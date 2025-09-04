La serie live-action de "Tomb Raider" comenzará a filmarse en 2026 con Sophie Turner como Lara Croft

Amazon Prime Video prepara el rodaje de la serie basada en la franquicia de videojuegos, con la actriz interpretando al icónico personaje y un equipo creativo liderado por Phoebe Waller-Bridge.

Hoy 07:43

Amazon Prime Video anunció que la serie live-action de “Tomb Raider” comenzará su producción el 19 de enero de 2026, y confirmó que Sophie Turner será la encargada de interpretar a Lara Croft. La serie fue aprobada en mayo de 2024, y la participación de Turner se conoció por primera vez en noviembre del mismo año. El proyecto estaba en desarrollo desde enero de 2023.

Phoebe Waller-Bridge se desempeñará como creadora, guionista y productora ejecutiva, mientras que Chad Hodge se une como co-showrunner y productor ejecutivo. La dirección estará a cargo de Jonathan van Tulleken, quien también actuará como productor ejecutivo.

En Splitsville, Turner expresó su entusiasmo: “Estoy más que emocionada de interpretar a Lara Croft, un personaje icónico que significa mucho para muchas personas. Estoy dando todo de mí, y con Phoebe Waller-Bridge al mando, Lara y yo estamos en muy buenas manos.”

La serie contará con producción ejecutiva de Crystal Dynamics, Wells Street Productions, Story Kitchen, Michael Scheel, Hodge, van Tulleken y Legendary Television, y será producida por Story Kitchen, Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios. Este proyecto se desarrolla bajo un acuerdo que permite expandir las historias de Tomb Raider en series y películas.

Vernon Sanders, director global de televisión de Prime Video y Amazon MGM Studios, destacó: “Lara Croft es uno de los personajes más reconocibles e icónicos de los videojuegos. Estamos encantados de que Sophie Turner le dé vida. Bajo la dirección de Phoebe Waller-Bridge, esta serie honrará el legado de Tomb Raider y ofrecerá nuevas aventuras a los fans de todo el mundo.”