"Como en una ruleta, el gobierno se juega todo a dos números, el 7 y el 26"

En su columna de este jueves para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados comparó la situación del oficialismo de cara a las elecciones con una ruleta: “El gobierno se juega todo a dos números, el 7 y el 26. Si le va mal, es lógico que el Riesgo País suba”.

Granados repasó además declaraciones recientes de Martín Redrado, quien ante empresarios planteó tres escenarios: si el domingo el kirchnerismo gana en la Provincia de Buenos Aires por 5 puntos, la situación es neutral; hasta 10 puntos, neutral con dificultades; y más de 10 puntos cambiaría radicalmente el panorama. Por su parte, Sturzenegger también declaró y se refirió al rol del Estado en la economía: “El Estado quiso reemplazar al privado y puso todo tipo de impuestos, incluso Ingresos Brutos. Hablando de Vialidad, dijo que hay 5 mil empleos de los cuales 2.500 son cargos ejecutivos, y por eso nadie hace nada con las rutas. Si yo tengo un kiosco y alguien quiere terminar con eso, lo voy a defender con todo”.

El analista también advirtió sobre la incertidumbre en torno a inversiones millonarias en minería y Vaca Muerta: “La plata no llega. Tenemos antecedentes, a pesar del RIGI, porque cuando llega un gobierno contrario se cambian las leyes. Entonces todos quieren saber dónde estamos parados: si seguimos adelante con las reformas o volvemos a lo anterior”.