"Como en una ruleta, el gobierno se juega todo a dos números, el 7 y el 26"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama a propósito de las elecciones donde el oficialismo se juega su representatividad en el Congreso.
En su columna de este jueves para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados comparó la situación del oficialismo de cara a las elecciones con una ruleta: “El gobierno se juega todo a dos números, el 7 y el 26. Si le va mal, es lógico que el Riesgo País suba”.
Granados repasó además declaraciones recientes de Martín Redrado, quien ante empresarios planteó tres escenarios: si el domingo el kirchnerismo gana en la Provincia de Buenos Aires por 5 puntos, la situación es neutral; hasta 10 puntos, neutral con dificultades; y más de 10 puntos cambiaría radicalmente el panorama. Por su parte, Sturzenegger también declaró y se refirió al rol del Estado en la economía: “El Estado quiso reemplazar al privado y puso todo tipo de impuestos, incluso Ingresos Brutos. Hablando de Vialidad, dijo que hay 5 mil empleos de los cuales 2.500 son cargos ejecutivos, y por eso nadie hace nada con las rutas. Si yo tengo un kiosco y alguien quiere terminar con eso, lo voy a defender con todo”.
El analista también advirtió sobre la incertidumbre en torno a inversiones millonarias en minería y Vaca Muerta: “La plata no llega. Tenemos antecedentes, a pesar del RIGI, porque cuando llega un gobierno contrario se cambian las leyes. Entonces todos quieren saber dónde estamos parados: si seguimos adelante con las reformas o volvemos a lo anterior”.