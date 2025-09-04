La cuarta parte de El Conjuro es el plato fuerte de los estrenos en Cine Sunstar

Además, llegan la comedia romántica Amores compartidos y la cinta argentina La mujer de la fila. Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances.
Los amantes del terror están de parabienes este jueves. Es que la cartelera de Cine Sunstar suma a su grilla de propuestas a la cuarta parte de El Conjuro: los últimos ritos, la popular saga que suma un nuevo y escalofriante capítulo.
Pero además, llegan la comedia romántica Amores compartidos, con Dakota Johnson y la cinta argentina La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro.
El conjuro 4: los ultimos ritos. Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez.
Amores compartidos. Tras un absurdo accidente de tránsito, Ashley le pide el divorcio a Carey, quien termina refugiándose en la casa de su mejor amigo Paul, casado con Julie. Lo que parece una escapada emocional se convierte en un torbellino de deseo, celos y traiciones, cuando Carey se involucra con Julie, desatando una serie de eventos tan caóticos como cómicos.
La mujer de la fila. El amor de una madre no conoce límites… El hijo de Andrea es encarcelado sin muchas explicaciones. Decidida a verlo, enfrenta por primera vez la experiencia de visitar una prisión. Allí conoce a otras “mujeres de la fila”, que al principio se muestran hostiles y distantes, pero con el tiempo serán quienes le brindan la fuerza necesaria para enfrentar su batalla y buscar la verdad. Basada en hechos reales, cuenta la historia de Andrea Casamento, quien fundó una red latinoamericana de familiares de personas detenidas y se transformó en una de las diez representantes, a nivel internacional, ante el Comité de Prevención de la Tortura de la ONU.