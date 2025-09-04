La cuarta parte de El Conjuro es el plato fuerte de los estrenos en Cine Sunstar

Además, llegan la comedia romántica Amores compartidos y la cinta argentina La mujer de la fila. Entrá en la nota y disfrutá de todos los avances.

Hoy 09:48

Los amantes del terror están de parabienes este jueves. Es que la cartelera de Cine Sunstar suma a su grilla de propuestas a la cuarta parte de El Conjuro: los últimos ritos, la popular saga que suma un nuevo y escalofriante capítulo.

Pero además, llegan la comedia romántica Amores compartidos, con Dakota Johnson y la cinta argentina La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro.

El conjuro 4: los ultimos ritos . Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez.

Amores compartidos . Tras un absurdo accidente de tránsito, Ashley le pide el divorcio a Carey, quien termina refugiándose en la casa de su mejor amigo Paul, casado con Julie. Lo que parece una escapada emocional se convierte en un torbellino de deseo, celos y traiciones, cuando Carey se involucra con Julie, desatando una serie de eventos tan caóticos como cómicos.