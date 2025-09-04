Ingresar
Buscan desesperadamente a Teo, un perro perdido en el barrio Los Flores: su familia ofrece recompensa

El perro, de aspecto distintivo por una lesión en su oreja derecha, fue visto por última vez cerca de la calle Independencia.

Hoy 08:48
Teo

Desde el lunes 1 de septiembre, un perro llamado Teo está perdido en el barrio Los Flores, de la ciudad de Santiago del Estero. Teo fue visto por última vez cerca de la calle Independencia durante la mañana de ese día.

El animal tiene un corte visible en su oreja derecha, lo que lo hace fácilmente identificable. Los dueños están desesperados por su paradero y han ofrecido una recompensa a quien pueda ayudar a encontrarlo.

Se solicita a quienes hayan visto a Teo o tengan información sobre su ubicación que se comuniquen al número 3855832525.

