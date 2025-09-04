Ingresar
Un conductor de aplicación sufrió un violento robo armado en el Bº La Católica

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de ayer, en inmediaciones de Necochea y Vélez Sársfield.

Hoy 09:30

Un hombre de 40 años, identificado como Bravo, sufrió un robo violento en horas de la madrugada de ayer. El hecho ocurrió cuando Bravo, quien trabaja como Uber Moto, realizó un viaje hacia las inmediaciones de Necochea y Vélez Sársfield, en el barrio La Católica. Allí dejó a una pasajera, identificada como "Paola", y fue abordado por dos delincuentes que lo agredieron y le exigieron sus pertenencias.

Según el relato de la víctima, al bajar de la moto, fue sorprendido por los asaltantes, quienes lo amenazaron con una pistola. Bravo, al resistirse, notó que el arma que le mostraban parecía ser de juguete, lo que le permitió continuar el forcejeo. Sin embargo, a pesar de su resistencia, los ladrones lograron despojarlo de su billetera y celular.

La víctima también indicó que pudo notar que los delincuentes parecían estar bajo los efectos de sustancias prohibidas. Uno de ellos vestía una campera oscura, mientras que el otro llevaba campera roja. Ambos eran de baja estatura y delgados.

La fiscalía de turno ya ha ordenado diversas medidas investigativas para dar con el paradero de los responsables. 

TEMAS Robos

