En una sesión compleja, el Senado reabre la disputa por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Sería la primera vez en más de 20 años que el Congreso rechaza un veto del poder Ejecutivo. Iniciará a las 11.

Hoy 09:34

Una oposición unida de kirchneristas, radicales, peronistas disidentes, macristas y silvestres provinciales reactivará este jueves en el Senado, con dos tercios de los votos, la Ley que declara la Emergencia en Discapacidad. Es decir, rechazará el veto que el Ejecutivo aplicó a la iniciativa sancionada en julio pasado -56 adhesiones-, una situación que no ocurre hace más de 20 años.

La sesión, cuyo inicio está pactado para las 11, será presidida por el legislador libertario y titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, ya que Victoria Villarruel estará a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei.

El rechazo al DNU reanudará la Ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Por ende, hasta pasado el final del Gobierno libertario. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

El inicio de la sesión estará marcado por el tratamiento de cuestiones de privilegio. La oposición ya anticipó que presentará numerosas objeciones dirigidas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en respuesta a su solicitud de allanamiento a periodistas y medios de comunicación. Una vez superado este segmento, el debate se centrará en los proyectos incluidos en el orden del día.

Durante las deliberaciones previas, algunos sectores propusieron ampliar el convite y sumar pedidos de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No obstante, estas propuestas fueron descartadas.

Un senador opositor confirmó, al término de Labor Parlamentaria, que habrá una nueva sesión programada con fecha ya fijada para el 18 de septiembre.