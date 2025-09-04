El desfile, presenciado por líderes internacionales, subraya el compromiso de China con el desarrollo pacífico y la justicia mundial.

Hoy 09:38

Ayer, China celebró el 80º aniversario de su victoria en la Segunda Guerra Mundial con un desfile militar masivo en el centro de Beijing. El evento, que tuvo lugar en la emblemática Plaza Tiananmen, fue un recordatorio del coraje y la resistencia de la nación china durante la guerra, además de reflejar su compromiso con el desarrollo pacífico en un mundo aún lleno de turbulencias e incertidumbres.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estructuras impresionantes, diseñadas con la forma de la Gran Muralla, se alzaban en la plaza, simbolizando la solidaridad y la determinación de China en su lucha contra la agresión extranjera, como destacó la agencia de noticias Xinhua.

El presidente Xi Jinping, quien también ocupa los cargos de secretario general del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, fue quien presidió el evento, pasando revista a las tropas y observando las columnas de tanques, artillería y otros novedosos equipos militares que recorrieron la plaza.

En la tribuna de Tiananmen, junto a Xi, se encontraban importantes líderes internacionales, como el presidente ruso, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, entre más de 20 jefes de Estado de diversas naciones. También se invitó a personas que apoyaron la lucha de China en la Segunda Guerra Mundial o a sus familiares, provenientes de países como Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.

Discurso de Xi Jinping

En su discurso, Xi Jinping reafirmó el compromiso de China con la equidad y la justicia internacionales, subrayando la necesidad de mantener el camino del desarrollo pacífico y hacer esfuerzos constantes para mejorar el bienestar de los pueblos del mundo. Además, destacó que esta victoria marca un punto de inflexión histórico en el desarrollo de la nación china, desde sus tiempos de crisis hasta su gran revitalización, y un punto de inflexión también para el desarrollo mundial.

Este aniversario no solo es una fecha para recordar la historia de China, sino también un mensaje de su firme voluntad de contribuir a la estabilidad y paz globales.