Una joven de 23 años sufrió graves lesiones en un accidente de tránsito en Las Termas

El hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles en la intersección de calle Maipú y Libertador.

Hoy 09:49

Una joven de 23 años, identificada como Cajar, sufrió graves lesiones luego de protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. El hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles en la intersección de calle Maipú y Libertador.

Según las primeras investigaciones, Duarte Cajar circulaba en su motocicleta por la calle Maipú, en sentido oeste a este, cuando por causas que aún se investigan, colisionó con otro motovehículo conducido por Segundo Benito Serrano, de 55 años, vecino del barrio Pescadito.

Tras el impacto, la joven fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud Termas, donde ingresó con un politraumatismo, traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento, vómitos, cefalea y una fractura en la muñeca izquierda. Posteriormente, se le realizó una tomografía que reveló una hemorragia intracraneal y signos de edema cerebral, por lo que fue derivada al servicio de terapia intensiva.

Por su parte, Serrano se retiró del lugar por sus propios medios, y los vehículos involucrados en el siniestro fueron removidos antes de la llegada del personal policial.

El caso quedó a cargo del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien ordenó el seguimiento del estado de salud de la víctima y la elaboración de un informe actualizado sobre la situación. La investigación continúa en manos de las autoridades para determinar las causas del accidente.