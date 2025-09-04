Ingresar
Gino, un perro de 16 años con artrosis, se perdió en el barrio Almirante Brown

Las personas que lo hayan visto o sepan algo sobre su ubicación pueden comunicarse al número 3855832525 o al 3855345882.

Hoy 09:53

Gino, un perro de 16 años, fue visto por última vez en las inmediaciones del barrio Almirante Brown, alrededor de las 12 del mediodía del 4 de septiembre de 2025. Su dueña está desesperada por su paradero, ya que el animal sufre de artrosis en la columna y no está acostumbrado a estar en la calle.

Gino tiene un distintivo muy visible: le faltan sus dos colmillos inferiores y su oreja derecha tiene un corte, lo que facilita su identificación. Además, su característica más notoria es su cola larga. Se sabe que no tiene interacción con otros perros, salvo con sus dos hermanos, y es muy amoroso.

Su dueña pide a la comunidad que esté atenta y ayude a encontrarlo. Se ofrece recompensa por su hallazgo y cualquier información sobre su paradero será muy valiosa. Las personas que lo hayan visto o sepan algo sobre su ubicación pueden comunicarse al número 3855832525 o al 3855345882.

