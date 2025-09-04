En Jujuy se confirmaron dos nuevas víctimas del presunto homicida serial

Dos hombres se suman a la lista de víctimas en el caso de Matías Jurado.

Hoy 09:57

En Jujuy se confirman dos víctimas más en la casa de Matías Jurado. El fiscal regional Guillermo Beller anunció en conferencia de prensa que se ampliará la imputación por el homicidio agravado de Miguel Ángel Quispe, de 60 años, y Juan José Ponce, de 51 años.

Beller destacó que hoy se confirmó el cotejo de ADN de Miguel Ángel Quispe, quien se convierte en la tercera persona con coincidencia positiva. También se confirmó el ADN de Juan Ponce, apodado 'Pequeño Juan'.

El fiscal agregó que se ampliará la imputación a un acusado que ya enfrenta cuatro hechos de homicidio agravado en concurso real.

“Seguimos teniendo perfiles abiertos, al tener sangre de otras personas se hace más fuerte la hipótesis de que esto venía hace más tiempo”, expresó Beller.

Además, se espera la llegada de familiares de desaparecidos para tomar muestras de ADN en los próximos días.

La bioquímica María Isabel Ramella informó que quedan 21 perfiles genéticos aptos para el cotejo, aunque por ahora no hay coincidencias con las personas analizadas. “De las 61 muestras recolectadas, aproximadamente 24 fueron positivas para sangre”, explicó Ramella.

No se descarta pedir una ampliación de plazos de investigación debido a la presencia de restos de otras personas en la casa del acusado. Se espera la llegada de una psiquiatra salteña que evaluará a Matías Jurado para establecer el móvil de los homicidios.