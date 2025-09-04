Desmantelaron una organización narcocriminal: detuvieron sospechosos y decomisaron 417 kilos de cocaína

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió desbaratar una red de narcotraficantes que operaba en el norte argentino, con el traslado de 417 kilos de cocaína en un camión.

Hoy 09:59

Las investigaciones realizadas por la Gendarmería Nacional durante tres meses fueron clave para detectar el modus operandi de la organización narcocriminal. El cargamento de cocaína fue ingresado a la provincia en una camioneta, con la ayuda de un vehículo "puntero" que servía de guía, y luego el estupefaciente era transportado en el interior de las ruedas de un camión.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención de un can detector de narcóticos, que alertó sobre la posible presencia de droga en las ruedas duales y de auxilio del camión. Al abrir las llantas, se encontraron paquetes rectangulares con cocaína, que dieron un peso total de 417 kilos 715 gramos.

El procedimiento se desarrolló el pasado 2 de septiembre, cuando el camión y la camioneta fueron interceptados sobre la Ruta Nacional Nº 34, mientras se dirigían hacia la provincia de Santiago del Estero. Como resultado del operativo, se detuvieron a siete personas vinculadas a la organización. Además, se llevó a cabo un allanamiento en cuatro domicilios de la provincia de Salta (dos en Salvador Mazza, uno en General Mosconi y otro en Joaquín V. González), y tres más en la localidad santiagueña de Quimilí. En estos operativos se incautaron una camioneta, un revólver, municiones, teléfonos y documentos de interés para la causa.

Este golpe a la narcocriminalidad también permitió localizar una camioneta Toyota Hilux, que formaba parte de la logística para el ingreso de la droga.

El procedimiento fue realizado bajo la supervisión de la Unidad Fiscal Descentralizada de Tartagal, y la investigación continúa para esclarecer completamente el alcance de la operación y las conexiones de la organización criminal, que ya había estado involucrada en otro operativo en mayo de este año, donde se incautaron 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos en una gomería abandonada.