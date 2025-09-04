La artista reconoció el vínculo, pero lo minimizó y no dudó en lanzarle un dardo a Martín Demichelis, su ex.
Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson estaría saliendo con un hombre de 34 años. La noticia fue dada a conocer por el periodista Pepe Ochoa, quien tuvo diálogo directo con la artista.
“Está chongueando con este chico Franco. Me lo minimizó. Me dijo ‘la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo porque estoy recuperando el tiempo que perdí’”, dijo el panelista al aire de LAM.
Julieta Argenta, panelista del ciclo, aportó más datos sobre el tema: “Majo Martino es amiga de ella y nos había contado en Bondi que estaba a full disfrutando”.
“Está con mucho laburo, pero con los tipos está en un nivel...”, amplió la periodista.
Evangelina Anderson no logró esquivar a la prensa y tres semanas atrás tuvo que confirmar lo que todos se imaginaban: su separación de Martín Demichelis. Lo hizo en diálogo con Puro Show, donde admitió que esto no fue reciente.
“18 años es mucho tiempo, tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata. Por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, es un momento complicado”, pronunció con angustia.
Semanas antes, la expareja había compartido unas vacaciones en Europa. Primero se instalaron en su casa de Marbella, pero luego recorrieron otros puntos turísticos y el exjugador fue partícipe en forma armoniosa. Así quedó demostrado en un video que grabó la exbailarina de Pasión de Sábado, donde se lo ve a Micho de fondo hablando con su exsuegro mientras bajan por una escalera mecánica.
