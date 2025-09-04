Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 SEP 2025 | 13º
X
Espectaculos

Evangelina Anderson estaría saliendo con un hombre de 34 años

La artista reconoció el vínculo, pero lo minimizó y no dudó en lanzarle un dardo a Martín Demichelis, su ex.

Hoy 10:14

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson estaría saliendo con un hombre de 34 años. La noticia fue dada a conocer por el periodista Pepe Ochoa, quien tuvo diálogo directo con la artista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Está chongueando con este chico Franco. Me lo minimizó. Me dijo ‘la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo porque estoy recuperando el tiempo que perdí’”, dijo el panelista al aire de LAM.

Julieta Argenta, panelista del ciclo, aportó más datos sobre el tema: “Majo Martino es amiga de ella y nos había contado en Bondi que estaba a full disfrutando”.

“Está con mucho laburo, pero con los tipos está en un nivel...”, amplió la periodista.

Evangelina Anderson Evangelina Anderson

Evangelina Anderson no logró esquivar a la prensa y tres semanas atrás tuvo que confirmar lo que todos se imaginaban: su separación de Martín Demichelis. Lo hizo en diálogo con Puro Show, donde admitió que esto no fue reciente.

“18 años es mucho tiempo, tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata. Por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, es un momento complicado”, pronunció con angustia.

Semanas antes, la expareja había compartido unas vacaciones en Europa. Primero se instalaron en su casa de Marbella, pero luego recorrieron otros puntos turísticos y el exjugador fue partícipe en forma armoniosa. Así quedó demostrado en un video que grabó la exbailarina de Pasión de Sábado, donde se lo ve a Micho de fondo hablando con su exsuegro mientras bajan por una escalera mecánica.

Evangelina Anderson Evangelina Anderson

TEMAS Evangelina Anderson

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Accidente fatal sobre Ruta 34: volcó camión cargado con verduras
  2. 2. Añatuya: una discusión de pareja terminó con el incendio de una habitación
  3. 3. La Scaloneta cierra el año contra Venezuela en el Monumental con el último partido oficial de Messi en Argentina
  4. 4. Rescataron a una joven santiagueña víctima de explotación laboral en Río Negro
  5. 5. Un conductor de aplicación sufrió un violento robo armado en el Bº La Católica
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT