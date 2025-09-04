Lo dice Harvard: el mejor ejercicio para hacer a cualquier edad y sentirse siempre joven

Si bien hay muchas actividades que puedan practicarse durante toda la vida, los científicos de esa universidad demostraron que una sobresale del resto por diferentes razones.

Hoy 10:14

Hoy en día, tenemos una gran variedad de ejercicios que podemos elegir de acuerdo a lo que queremos conseguir. Entre ellos, se encuentran los de alta intensidad como el HIIT o los más tranquilitos como caminar, pero sólo uno reúne todas las características necesarias para practicarlo durante toda la vida y ese es el yoga, según indicó la Universidad de Harvard a través de su Escuela de Salud Pública.

El yoga es una disciplina que mejora la salud cardiovascular, retrasa el envejecimiento y aporta salud al organismo, además de ayudarnos a combatir la ansiedad, los problemas de sueño y la depresión.

Además, Harvard quiso resaltar una de las herramientas utilizadas por el yoga en su práctica como una de las más beneficiosas para el organismo y se trata de la respiración abdominal, especialmente beneficiosa para mejorar la salud mental.

La respiración abdominal, también llamada respiración diafragmática o profunda, desempeña un papel muy importante en la práctica del yoga y tiene grandes beneficios para la salud. Para realizarla de la forma correcta, debes dirigir la respiración de manera consciente hacia el abdomen, expandir el diafragma durante la inhalación y contraerlo durante la exhalación. Si nos paramos a hacerla durante un momento, veremos la gran diferencia entre este tipo de respiración y la que solemos adoptar normalmente, más superficial y rápida.

Los beneficios de la respiración abdominal

Relaja. La respiración abdominal calma el sistema nervioso y reduce la respuesta al estrés. Cuando respiramos profundamente y llenamos todos nuestros pulmones de aire, mandamos una señal a nuestro cerebro de que es momento de relajarnos, al mismo tiempo que manda señales a todo el cuerpo para qué reduzca la tensión en el cuerpo.

Activa la circulación. Al respirar y llenar toda nuestra cavidad con aire, bombeamos mayor cantidad de sangre a nuestro corazón, lo que nutre las células y órganos, mejora la vitalidad y el rendimiento físico. Además, nuestro corazón se ve fortalecido y promovemos que la sangre de nuestro cuerpo se mantenga limpia.

Fortalece los pulmones. Al respirar con el diafragma, no sólo recibimos mayor oxigenación sino que, además, aumentamos la capacidad y resistencia de nuestros pulmones al usarlos por completo.

Mejora el funcionamiento del sistema digestivo. De igual manera, con una buena respiración diafragmática, reducimos la inflamación del organismo lo que va a impactar en nuestra salud cardiovascular y en el estado de nuestro metabolismo.

Mejora la postura. Finalmente, cuando respiramos con el diafragma, nuestro cuerpo se estira y mejora nuestra postura por sí solo, ya que el mismo movimiento lleva a que nuestra espalda se arquée de una manera correcta y a que nuestros hombros tomen una posición más adecuada para nosotros.

Razones por las que Harvard recomienda practicar yoga durante toda la vida

Los profesionales que llevan a cabo esta práctica aseguran que el yoga no sólo ayuda a liberar el estrés, sino que también cultiva la fuerza, el equilibrio, la flexibilidad y la salud integral a cualquier edad.

Los especialistas de la universidad ponen de relieve que esta forma de ejercicio trabaja en múltiples sistemas del cuerpo simultáneamente y ofrece una serie de ventajas:

Alivio del dolor lumbar. El yoga puede proporcionar alivio, incluso, a los afectados por dolor de artritis.

Control de la diabetes. Contribuye a reducir la necesidad de medicamentos hasta en un 40%, lo que revela su potencial en el manejo de esta afección. Se ha observado que la práctica regular de yoga mejora la sensibilidad a la insulina, lo que facilita la entrada de glucosa en las células y reduce los niveles de azúcar en sangre. Además, el estrés crónico puede elevar los niveles de glucosa en sangre debido a la liberación de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Como el yoga ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad, también contribuye a mantener niveles más estables de glucosa en sangre.

Fortalecimiento inmunológico. El movimiento y el estiramiento en el yoga pueden ayudar a estimular el sistema linfático, que juega un papel crucial en la eliminación de toxinas y desechos del cuerpo. Además, también mejora la circulación de la linfa, lo que a su vez contribuye a una respuesta inmunológica más eficiente. Por no hablar de que, al mejorar la función circulatoria y la respiratoria, nuestras células se ven bien abastecidas de oxígeno, lo que refuerza también la función inmunológica del cuerpo.

Estimulación genética. Activa genes que promueven la salud, una respuesta que se manifiesta incluso en aquellos que están dando sus primeros pasos en esta práctica. Esta afirmación de Harvard se basa en investigaciones de epigenética que sugieren que ciertas prácticas, como el yoga, pueden influir en la expresión génica y favorecer la salud del organismo.

Bienestar mental. El yoga contribuye a reducir la depresión, el dolor crónico e incluso a mejorar los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT), ofreciendo un alivio valioso para la salud mental.

Equilibrio y prevención de caídas. No solo ayuda a reducir el riesgo de caídas, sino que también desempeña un papel en la recuperación del equilibrio después de un tropiezo. El yoga promueve una mayor conciencia del cuerpo y una conexión mente-cuerpo, lo que puede ayudar a mejorar la estabilidad y el equilibrio. Además, la práctica de yoga desafía constantemente la percepción del cuerpo en el espacio. Esto ayuda a desarrollar una mejor sensación de propriocepción, que es la capacidad del cuerpo para reconocer su posición y movimiento.