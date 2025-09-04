Falleció Giorgio Armani, el "Rey" de la moda italiana, a los 91 años

El diseñador, una de las figuras más influyentes de la moda mundial, murió en Milán rodeado de su familia. Su legado de elegancia y estilo contemporáneo sigue vigente.

Hoy 10:37

Giorgio Armani, el genio de la alta costura y figura central de la moda italiana, ha fallecido este jueves a los 91 años en Milán. Conocido mundialmente como el ‘Rey’ de la moda italiana, Armani murió rodeado de su familia y de su compañero de vida, Leo Dell’Orco. La casa de moda que lleva su nombre emitió un comunicado oficial confirmando su deceso: “Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani”.

El diseñador, quien estaba hospitalizado recientemente debido a una infección pulmonar, falleció tranquilamente en su casa, en la Via Borgonuovo de Milán. Este incidente lo había obligado a perderse uno de sus compromisos más importantes, el desfile masculino de alta costura en junio, una ausencia poco frecuente para quien trabajó incansablemente hasta sus últimos días.

Durante su carrera, Armani redefinió la moda contemporánea, poniendo un énfasis especial en la libertad femenina y la elegancia sin esfuerzo. Con su visión única, logró que sus diseños se caracterizaran por la sencillez, la sofisticación y la alta calidad. Fue un pionero en el uso de trajes masculinos para mujeres, marcando una revolución que transformó la manera en que se veía la moda femenina.

Su estilo, elegante pero accesible, le permitió consolidarse como uno de los diseñadores más importantes de todos los tiempos. La simplicidad y la funcionalidad de sus prendas no solo atrajeron a las grandes celebridades, sino que también hicieron que su marca se convirtiera en sinónimo de estilo intemporal.

Armani fue un verdadero visionario que siempre puso al diseño funcional en primer plano, rechazando las tendencias efímeras para apostar por la durabilidad y la elegancia a largo plazo. Su influencia no solo se limitó a la moda de pasarela, sino que también se extendió al mundo del perfume, la joyería y el hogar, consolidando su marca como un símbolo de lujo global.

A lo largo de su vida, Armani demostró ser un hombre profundamente dedicado a su trabajo y a su empresa, siempre innovando y explorando nuevos horizontes. Su pasión por la moda lo convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas del mundo del diseño. A pesar de su éxito internacional, se mantuvo humilde y comprometido con la creación de cada colección, siguiendo su instinto y visión personal hasta el final de sus días.

Su legado no solo se mide por las miles de colecciones que ha creado, sino por el impacto cultural que tuvo en la forma de entender y vivir la moda. Hoy, Giorgio Armani sigue siendo un referente absoluto para generaciones de diseñadores, estilistas y amantes de la moda.

Con su muerte, el mundo de la moda pierde a uno de sus mayores exponentes, pero el legado de Giorgio Armani permanecerá vivo a través de su marca y su inquebrantable influencia en el sector. Desde sus primeras colecciones hasta sus últimos diseños, Armani dejó una huella imborrable en la industria de la moda, y su visión sigue inspirando a los creativos de hoy y del futuro.