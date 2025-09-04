La Justicia confirmó que no se podrán recuperar los mensajes del celular de Diego Spagnuolo

La decisión afecta la investigación en curso sobre el exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Hoy 10:56

La Justicia argentina confirmó este jueves que no será posible recuperar los mensajes del celular de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación que lo involucra. El dispositivo, que había sido incautado en una serie de allanamientos, se encontraba bajo análisis por parte de expertos en tecnología, pero la evidencia extraída hasta el momento no permitió recuperar la información solicitada por los investigadores.

Este revés en la investigación se suma a la compleja situación que enfrenta Spagnuolo, quien está siendo investigado por presuntos hechos de corrupción relacionados con su gestión en ANDIS. La imposibilidad de acceder a los mensajes que podrían haber sido claves en el caso genera incertidumbre en torno al avance de la causa y plantea nuevos desafíos para los fiscales que llevan adelante la investigación.

Aunque el celular de Spagnuolo había sido considerado una pieza central para poder esclarecer aspectos fundamentales del caso, la falta de información obtenida de este dispositivo podría retrasar o complicar aún más el proceso judicial en curso. Sin embargo, las autoridades aún siguen explorando otras vías de investigación.