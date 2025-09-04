Desbarataron una banda en Las Termas: allanamientos y detenciones por robo calificado

Detuvieron a dos personas y secuestraron diez teléfonos celulares, prendas de vestir, una bicicleta y una motocicleta con dominio y motor adulterado.

Hoy 11:15

En el marco de una investigación por robo calificado, ocurrido el pasado 16 de agosto en el barrio Los Fierros de Termas de Río Hondo, el personal del Departamento de Robo y Hurto llevó a cabo un amplio operativo que incluyó allanamientos en cinco domicilios de diferentes barrios de la ciudad.

El hecho investigado se produjo cuando un repartidor de comida fue interceptado por varios sujetos, quienes mediante amenazas le sustrajeron su teléfono celular y luego se dieron a la fuga. Tras varios días de intensas investigaciones, análisis de información y solicitudes de informes, los efectivos lograron identificar a una de las personas involucradas, quien realizó transferencias desde la cuenta vinculada al celular robado.

Con esta información, el personal policial solicitó las medidas judiciales correspondientes, que resultaron en la detención de dos personas y el secuestro de diez teléfonos celulares, prendas de vestir, una bicicleta y una motocicleta con dominio y motor adulterado.

La investigación continúa para dar con el paradero de otros dos partícipes, cuya captura podría concretarse en las próximas horas.