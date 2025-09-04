Video: un hombre mayor sufrió graves quemaduras tras el incendio de su vehículo en La Banda

Un Chevrolet Corsa Wagon se incendió en la vía pública. Crescetti, de 75 años, sufrió graves quemaduras en el brazo derecho y fue trasladado al CIS Banda.

Hoy 12:57

En horas del medio día, un automóvil Chevrolet Corsa Wagon se prendió fuego en la calle Sáenz Peña, entre calles Cervantes Norte e Islas Malvinas Norte. En el interior del vehículo se encontraba Antonio Crescetti, de 75 años, quien sufrió quemaduras en su brazo derecho como consecuencia del incendio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente fue advertido por transeúntes que se encontraban en el lugar. Ante la emergencia, los presentes intentaron apagar el fuego utilizando un matafuegos, mientras aguardaban la llegada de los bomberos y Alerta Banda.

Afortunadamente, Crescenti pudo ser rescatado a tiempo y fue trasladado al CIS Banda, donde recibió atención médica por las quemaduras sufridas en su brazo derecho.

La causa del incendio aún está siendo investigada, y las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias del hecho. El vehículo, que quedó gravemente dañado, fue retirado del lugar una vez sofocado el fuego.