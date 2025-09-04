Zamora recibió a autoridades de la UIA y avanzaron en una agenda conjunta para el desarrollo industrial

El gobernador se reunió esta mañana en Casa de Gobierno con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Hoy 13:23

El gobernador Gerardo Zamora mantuvo este jueves un encuentro con referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Casa de Gobierno, donde destacaron el crecimiento productivo de Santiago del Estero y su rol en el Norte Grande.

La reunión fue encabezada por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, quien valoró el trabajo que viene realizando la provincia para impulsar la industria. En el encuentro se definió una agenda conjunta para continuar acompañando el desarrollo productivo y generar nuevas oportunidades para los santiagueños.

Del encuentro participaron el vicepresidente de la Pequeña y Mediana Industria y titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Admira), Elio del Re; el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz; el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Ignacio Duelo, y el director del CEU/UIA, Pablo Dragún. También estuvieron el presidente de la Unión Industrial de Santiago del Estero, José María Cantos, y el tesorero de la entidad local, Ricardo Lo Bruno.