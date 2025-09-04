La alentadora mirada de Colapinto en Alpine: "Me veo mucho más confiado en el coche"

El piloto argentino se mostró optimista de cara al GP de Monza, circuito donde debutó hace un año en la Fórmula 1. Sueña con sumar sus primeros puntos con Alpine tras un inicio de temporada complicado.

Hoy 13:41

Franco Colapinto vive un fin de semana especial. El piloto argentino regresa a Monza, escenario donde debutó en la Fórmula 1 hace un año con Williams, pero esta vez lo hace vistiendo los colores de Alpine y con un objetivo claro: sumar sus primeros puntos en la categoría. Tras una notable actuación en Zandvoort, donde finalizó 11° y quedó al borde de la zona de unidades, el pilarense se ilusiona con dar otro paso adelante.

“Fue la primera pista que probé el año pasado, tengo muy buenos recuerdos de aquí, de volver a Monza, el lugar de mi debut. Han pasado muchas cosas desde entonces. Es genial volver porque es muy pasional con los ‘tifosi’. Ahora tengo nueve carreras que conozco y el haber recibido esa llamada fue un sueño hecho realidad”, expresó Colapinto en conferencia de prensa, recordando el momento en que reemplazó a Logan Sargeant y compartió equipo con Alex Albon.

El camino en Alpine no ha sido sencillo. Con un monoplaza que es considerado uno de los más lentos de la parrilla, Colapinto atravesó jornadas complicadas marcadas por malas estrategias y accidentes. Sin embargo, en las últimas fechas mostró una notoria mejoría e incluso superó a su compañero Pierre Gasly en las dos últimas carreras. “Me veo mucho más confiado con el coche, el equipo de ingenieros me ha ayudado, pero todavía no estamos donde queremos. Estuvimos cerca de los puntos en Zandvoort, pero esta pista será difícil para nosotros, con tantas rectas”, analizó.

De cara al GP de Monza, Colapinto confía en que los avances conseguidos con el equipo le permitirán pelear más cerca del top 10. Además, valoró la propuesta de Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, de aumentar las carreras sprint y reducir las prácticas libres: “Estamos acostumbrados a los fines de semana de Fórmula 2, donde tienes que dar con la tecla rápidamente. Si preparas bien y los simuladores ayudan, puedes obtener buenos resultados”.

El argentino sabe que la tarea no será sencilla, pero mantiene intacta la motivación. “Creo que fue un buen fin de semana en Países Bajos, vimos un buen rendimiento del coche e hicimos un gran trabajo con la estrategia. Estoy contento, pero lo hubiera estado más si hubiéramos puntuado. Estoy seguro de que pronto lo lograremos”, cerró Colapinto, que quiere convertir Monza en el punto de partida de su despegue en la F1.